Die Schulden der Stadt Halle werden immer mehr

Halle (Saale)/MZ - Wäre die Stadt Halle eine Privatperson und hätte sie einen Finanzberater, dann hätte der sich wohl in den vergangenen Monaten häufiger mal gemeldet und gefragt, ob alles in Ordnung ist. Denn Halle hat seine ohnehin schon hohen Geldschulden seit 2021 mehr als verdoppelt. In der Stadtpolitik wird über Sparmaßnahmen diskutiert, doch in den mittelfristigen Plänen der Verwaltung sind weitere Kreditaufnahmen in Millionenhöhe vorgesehen.