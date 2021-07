Die schnelle Spritze - Halle weitet Angebot des mobilen Impfens aus

Halle (Saale)/MZ - Rund 200 Bürger haben am Montag in Halle das Angebot wahrgenommen, sich ohne vorherige Terminbuchung gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das teilte die Stadt auf MZ-Nachfrage mit. Vor dem Ratshof und auf dem Wochenmarkt in Neustadt wurden dafür mobile Impfzentren aufgebaut.

Der Erste in der Warteschlange am Ratshof ist am Vormittag ein 53-jähriger Hallenser. Er ist gekommen, weil es sich zeitlich angeboten hat, wie er sagt. Und weil nun auch Genesene geimpft werden und nicht mehr sechs Monate warten müssen. Die Stadt folgt damit einer Empfehlung der ständigen Impfkommission. Die Gabe einer Impfstoffdosis ist demnach bereits ab vier Wochen nach Ende der Covid-19-Symptome möglich. Im April hatte der Mann sich infiziert. Nun hätte er gern den Impfnachweis, da er demnächst in den Urlaub fahren will.

„Es gibt genügend Termine“

Etwa 20 Personen stehen kurz nach 10 Uhr in der Warteschlange am Markt. Unter ihnen auch eine Friseurin, die sich bereits um einen Termin im Impfzentrum bemüht hat. „Es gibt genügend Termine“, sagt sie. Allerdings schaffe sie es nicht, zur Erst- und Zweitimpfung zu kommen: „Ich bin selbstständig. Mit zwei Terminen ist das schwierig.“ Ihr kommt es daher sehr gelegen, dass im mobilen Impfzentrum das Vakzin von Johnson und Johnson verabreicht wird. Bei diesem Impfstoff ist nur eine Spritze nötig.

Eine junge Mutter mit Kinderwagen entdeckt die Impfstation auf dem Markt erst beim Vorbeilaufen, erkundigt sich dann nach dem Impfstoff und ruft ihre Schwiegereltern an. Die sind kurz darauf vor Ort. Wie alle anderen in der Schlange müssen sie lediglich den Erklärbogen lesen und unterschreiben.

Stadt weitet mit der Aktion das Angebot des mobilen Impfens in Halle aus

Die Stadt weitet mit der Aktion das Angebot des mobilen Impfens in Halle aus. Bereits am Mittwoch gibt es von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz und auf dem Wochenmarkt in Neustadt erneut die Gelegenheit zur Impfung ohne Termin sowie am Freitag im islamischen Kulturcenter am Meeresbrunnen und Am Treff, ebenfalls von 10 bis 16 Uhr. Auch wenn sich in die Warteschlange am Montag ein Student einreiht, um schneller zu seiner Zweitimpfung zu kommen, was dann auch klappt, so will die Stadt in erster Linie die Quote der Erstimpfungen steigern. Das Vakzin von Johnson und Johnson sei gerade für spontane Impfungen der strategisch beste Impfstoff, betont Daniel Schöppe - gerade weil es danach keine Zweitimpfung braucht. Der Brandoberrat ist auch verantwortlich für die Organisation des Impfzentrums in der Heinrich-Pera-Straße.

Allein in der letzten Woche schwankte die Zahl der täglichen Impfungen in Halle zwischen 428 (am Samstag) und 3.459 (am Mittwoch). Was auffällt: Dabei wurden stets mehr Zweitimpfungen als Erstimpfungen verabreicht. Auch wurden stets mehr Impfungen von Hausärzten vorgenommen, als in den städtischen Impfzentren verabreicht wurden. Trotz dem mobilen Angebot sollen die Angebote der drei städtischen Impfzentren in der Heinrich-Pera-Straße, in der Burgstraße und im Bergmannstrost aber bis September bestehen bleiben. Auch im Impfzentrum Heinrich-Pera-Straße ist derzeit keine Anmeldung notwendig. „Bedingt durch höhere Liefermengen und eine leicht sinkende Nachfrage bei Erstimpfungen sind in Halle inzwischen ausreichend Impfdosen vorrätig“, teilt die Stadt mit.