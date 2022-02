Die Saale Bulls schicken Hallenser auf eine Schnitzeljagd

Um im Sommer nicht ganz in Vergessenheit zu geraten, schickt das hallesche Eishockeyteam die Hallenser am 2. August zu einer Stadtrallye.

Halle (Saale)/MZ - In Zeiten von Sommer, Eis und Badesee denken die Leute nicht unbedingt an Eishockey. Um den Fokus der Hallenser aber genau darauf - und speziell auf das Eishockeyteam in ihrer Stadt - zu lenken, haben die Saale Bulls sich etwas überlegt. So startet der Verein am 2. August eine Stadtrallye. Dabei gilt es, einen goldenen Eishockey-Puck zu finden.