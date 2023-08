Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle(Saale)/MZ - Schon im September beginnt die neue Eishockey-Saison, in der die Saale-Bulls bereits in ihre 20. Spielzeit starten werden. Auch wird der Verein, dem die Bulls angehören, der MEC 04 Halle, im kommenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiern. Voller Vorfreude und Hoffnung auf die Saison stellten die Bulls am Mittwoch ihr neues Trikot vor.