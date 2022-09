Die Queen war doch in Halle

Halle (Saalekreis)/MZ - Wenn an diesem Montag Queen Elizabeth II., von Millionen Menschen weltweit verehrt, betrauert und verabschiedet, in London auf ihre letzte Reise geht, wird auch in Halle der verstorbenen englischen Monarchin gedacht. Vor allem aber kommen in der Händelstadt lebhafte Erinnerungen auf an einen Fast-Besuch Ihrer Königlichen Majestät: Zum 250. Todestag von Georg Friedrich Händel, am 23. Februar 1685 in Halle geboren und seit seiner Jugend in London lebend, hatten die Hallenser zu den Händel-Festspielen 2009 aus gutem Grund inständig auf royalen Besuch gehofft. Zwar kam die Queen nicht, doch immerhin übernahm sie die Schirmherrschaft für die Festspiele.

