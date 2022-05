Die neuesten Kino-Highlights im CineMaxX, Puschkino, Zazie und dem Luchs Kino am Zoo

Lange Zeit hatten sie geschlossen, jetzt sind sie wieder geöffnet: Was im Herbst in Halles Kinos läuft.

Dem Kino-Herbst in Halle steht nichts mehr im Wege.

Halle (Saale)/DUR/acs - Die Blätter fallen, es stürmt und regnet: Der Herbst ist endgültig in Deutschland angekommen. Die Temperaturen sinken und die Tage werden immer kürzer. Um dem ungemütlichen Wetter zu entkommen und der Langeweile an kalten Tagen zu entgehen, bietet sich ein Kinobesuch an.