Die meisten Neuinfektionen im Privaten

Halle (Saale) - Von den 67 Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt am Sonntag für die Stadt Halle vermeldet hat, stammen 52 aus dem privaten Bereich. Demnach haben sich in mehr als drei Vierteln der Fälle erneut die meisten Neuinfizierten in Halle im Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis angesteckt.

Das geht aus Recherchen hervor, die die Stadtverwaltung am Montag auf ihrer Internetseite veröffentlichte. Auf Platz zwei der häufigsten Infektionsquellen folgt das berufliche Umfeld, das mit 13 Neuinfektionen knapp 20 Prozent der Fälle vom Sonntag ausmacht. Schon die Nachverfolgung der Kontakte in den vergangenen Tagen hatte gezeigt, dass die meisten Neuinfektionen in Halle aus dem privaten Umfeld stammen. So waren es von den Fällen am Samstag 89 Prozent und am Freitag 71 Prozent.

„Personenansammlung in einer Privatwohnung“

Die gehäuften Neuinfektionen im privaten Bereich spiegeln sich bedingt auch in den Corona-Kontrollen der Stadt wider. Immer wieder kommt es vor, dass sich Hallenser mit mehr Menschen als erlaubt treffen oder die Ausgangssperre brechen. Für Sonntag vermeldete die Stadt acht Verstöße, sieben davon bei einer „Personenansammlung in einer Privatwohnung“. Zudem soll ein gastronomischer Betrieb gegen Hygieneregeln verstoßen haben. Auch bei den Kontrollen am restlichen Wochenende gab es vereinzelte Verstöße. Am Freitag hatte die Polizei beispielsweise eine Ansammlung am Galgenberg aufgelöst und zehn Platzverweise ausgesprochen. Außerdem hatten sechs Bürger am Riveufer gegen die Ausgangssperre verstoßen. Am Samstag gab es zwar keine offiziellen Corona-Verstöße, allerdings habe die Polizei eine Ansammlung im Bereich Reichardts Garten aufgelöst, so die Stadtverwaltung.

Für Montag hat das Gesundheitsamt der Stadt 30 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vermeldet. Die Inzidenz stieg damit leicht auf 191,03 Infizierte pro 100.000 Einwohner an. 15 der Neuinfizierten sind zwischen 50 und 69 Jahre alt. Fünf der neuen Fälle betreffen Personen unter 18 Jahre. Außerdem ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Eine 91-jährige Frau ist mit einer Corona-Infektion in einer Klinik gestorben, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Gesamtzahl der Todesopfer in Halle, die in Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen, steigt damit auf 332. (mz/Franz Ruch)