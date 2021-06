Die Mauer in den Tarifverträgen zwischen Ost und West

Halle (Saale) - Die Sonne scheint am Montag mit aller Kraft des Sommers auf die Baustelle in der Nordstraße in Halle West. Gerade ist allerdings niemand an den Schaufeln, in den Baugruben oder an den Lenkrädern der Baumaschinen - es ist Mittagspause, aber keine gewöhnliche.

Unter den Fahnen der Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hat sich das Personal zusammen mit Delegationen von Baufirmen aus der ganzen Region zum Protest versammelt. Die zentrale Forderung in dieser „Aktiven Mittagspause“: Lohnausgleich zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Noch immer gebe es einen Unterschied in den Tariflöhnen zwischen Ost- und Westdeutschland, sagt Sascha Wollert, Regionalleiter der IG BAU in Mitteldeutschland: „Die Mauer existiert noch in den Tarifverträgen. Das kann man nach 32 Jahren Deutscher Einheit nicht mehr erklären.“

„Die Baubranche war in Corona eine wichtige Säule der Wirtschaft“

Der Frust angesichts dieser Ungleichheit ist Wollerts Motivation, in der laufenden Bautarifrunde noch einmal in aller Deutlichkeit für die Forderungen einzustehen. „Die Baubranche war in Corona eine wichtige Säule der Wirtschaft“, sagt er. Für die Beschäftigten habe es aber kein Home-Office gegeben, keine Unterstützung für Familien mit Kindern im Heimunterricht. Wenn der Gewerkschafter diese Tatsachen aufzählt, klingen sowohl Stolz, das alles gewuppt zu haben, als auch Verärgerung über das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden, an.

Weil die Situation so nicht weiter hinnehmbar sei, haben sich die Protestierenden ein passendes Sinnbild zum Protest mitgebracht. Sie versammeln sich hinter einen großen Sanduhr, die auf fünf vor zwölf steht. Es sei nicht mehr viel Zeit, um endlich konkrete Maßnahmen aus ihrem Forderungskatalog umzusetzen. Neben einer ersten Lohnerhöhung um 5,3 Prozent wird auch für Entschädigung der Wegezeiten protestiert: „Gerade im Baugewerbe sitzt man viel im Auto“, sagt Wollert. Die laufende Tarifrunde werde zeigen, so Wollert, ob auf die Mittagsaktion Streike folgen werden. (mz)