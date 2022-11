Die Grünen fordern Erhöhung der Hundesteuer in Halle

Die Grünen-Fraktion hat einen Änderungsantrag zum Haushalt vorgeschlagen, der wohl bei Hundebesitzern auf Unmut stoßen wird. Gleichzeitig appelliert die Fraktion an alle Stadträte-

In Halle könnten ab dem 1. Januar die Hundesteuern steigen. Im Stadtrat wird aktuell über eine Erhöhung diskutiert.

Halle (Saale)/MZ - Die Diskussion um Sparmaßnahmen in Halle geht weiter. Die Grünen-Fraktion schlägt nun vor, die Hundesteuer und die Parkgebühren in der Stadt zu erhöhen, damit im Gegenzug nicht bei Kultur und Sport gekürzt werden muss. Fraktionsvorsitzende Melanie Ranft appelliert gleichzeitig an die anderen Stadtratsfraktionen, ihre „Blockadehaltung“ gegenüber der Stadtverwaltung aufzugeben und stattdessen „konstruktiv“ mitzuwirken.