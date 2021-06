Die Gefahr des Eichenprozessionsspinner an Schule in Halle vorerst gebannt

Halle (Saale) - Die Montur des Mannes von der Spezialfirma zeigt: Es ist Vorsicht geboten. Bevor er sich am Donnerstagmorgen dem Nest des Eichenprozessionsspinners nähert, zieht er einen weißen Schutzanzug an. Die Enden seiner Handschuhe klebt er mit Klebeband ab. Zuletzt setzt er noch Mundschutz und Schutzbrille auf. Mit der Hebebühne nähert er sich dann dem Nest am Baum. Die eigentliche Arbeit ist schnell getan. Mit Hilfe eines Staubsaugers entfernt er das Nest vom Stamm, das später verbrannt wird.

Gefahr des Eichenprozessionsspinner an Schule in Halle vorerst gebannt

Am Dienstag war das kleine Nest an dem Baum entdeckt worden, der am Rande des Schulgeländes in der Dölauer Straße steht. Die Stadt hatte daraufhin die Entfernung angeordnet, und die Schüler der Albrecht-Dürer-Grundschule, die dort derzeit ihr Ausweichquartier haben, wurden für zwei Tage ins Homeschooling geschickt. Nachdem das Nest abgesaugt wurde, wurden noch die umliegenden Bäume genau inspiziert. Weitere Nester des Eichenprozessionsspinners sind dabei nach Auskunft der Stadt nicht entdeckt worden - so dass der Unterricht an diesem Freitag wie gewohnt wieder in der Schule stattfinden kann.

Der Name rührt übrigens daher, dass sich die Raupen des Schmetterlings von ihrem Nest aus wie in einer Prozession den Baumstamm entlang bewegen, um an den Blättern zu knabbern. Der Kontakt mit ihren langen Brennhaaren kann zu Juckreiz führen und zur Bläschenbildung auf der Haut. Vor allem in der Dölauer Heide sind zuletzt Nester entdeckt worden.