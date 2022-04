Die Freiheit ist zurück: So beurteilt Halles Amtsärztin die Corona-Lage

Halle (Saale)/MZ - Nach zwei Jahren Pandemie ist sie wieder da: die Freiheit für große Personengruppen. Bis auf wenige Bereiche ist die Maskenpflicht gefallen. Die G-Regeln als Zutrittsbeschränkungen gelten nur noch vereinzelt, etwa im Gesundheitsamt der Stadt Halle. Es ist eine Zäsur. Am 28. Februar 2020 hatte der Pandemiestab im Ratshof seine Arbeit aufgenommen. Kurze Zeit später, am 9. März, gab es in Halle den ersten positiven Coronafall. Es folgten beispiellose Lockdowns. Nun scheint der Spuk ein Ende zu haben. Wirklich? Für die MZ hat Dirk Skrzypczak mit Amtsärztin Christine Gröger gesprochen.