Das Bündnis gegen Rechts Halle hat am Samstagabend zu einem Gedenken auf dem Marktplatz aufgerufen. Rund 300 Teilnehmer versammelten sich.

Gedenken an die Opfer des Holocaust in Halle

Holocaust-Gedenken auf dem Marktplatz am Abend. Katharina Hindelang vom Bündnis gegen Rechts mahnte, sich gegen jede Art von Antisemitismus und Ausgrenzung zu stellen.

Halle/MZ. - Neben der Gedenkveranstaltung der Stadt zum Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust hatte auch das Bündnis gegen Rechts am Samstagabend zu einem stillen Gedenken auf den Marktplatz eingeladen. Die Veranstalter hatten mit 200 Teilnehmern gerechnet, doch mehr als 300 kamen. Darunter war auch, wie schon beim Gedenken der Stadt am Vormittag der Vorsteher der jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki.