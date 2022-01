Die Bewegung Halle beschwört von Tausenden ihr Gruppengefühl

Auch an diesem Montag hat die Bewegung Halle wieder viele Hundert Teilnehmer zu einer Demo mobilisiert. Die Polizie spricht von einem friedlichen Ablauf.

Halle (Saale)/MZ - Auch an diesem Montag hat wieder eine Demonstration der Bewegung Halle gegen die Corona-Politik stattgefunden. Die Polizei zählte 2.100 Teilnehmer - in etwa so viele wie vergangene Woche. Die Bewegung Halle selbst sprach von knapp 2.300.

Von der Moritzkirche aus unterquerte der mehrere Hundert Meter lange Demonstrationszug die Hochstraße am Franckeplatz, bog am Rannischen Platz in die Willy-Brandt-Straße ein. Von dort aus ging es Richtung Merseburger Straße. Über die Autoüberführung ging es schließlich zum Riebeckplatz, wo viele Teilnehmer verweilten, um Musik und Redebeiträge zu hören. Nach gut zwei Stunden, gegen 20 Uhr, löste sich die Demo auf.

Friedlicher Ablauf

Laut Angaben der Polizei gab es keine Störungen, alles blieb friedlich. In der Vergangenheit waren die Montagsdemos wegen Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen aufgefallen. Für die aktuelle Demo sind der Polizei bis Montagabend keine solchen Vorkommnisse gemeldet worden. Die von der Versammlungsbehörde erlassene Auflage, dass eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen sei, falls der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten wird, wurde bis auf Ausnahmen missachtet.

Bei den Wortbeiträgen stand das Erzeugen eines guten Gruppengefühls im Vordergrund vor inhaltlichen Forderungen. So wurde häufig die Einheit und Vielseitigkeit der Masse betont. Besonders bedankte sich die Bewegung Halle bei Fans des HFC, die die Vorhut der Demonstration gebildet hatten.

Viele Teilnehmer brachten ihre Kinder mit auf die Demo. Die Bewegung Halle wies bei der Kundgebung den Vorwurf, Kinder als „Schutzschilde“ zu instrumentalisieren, von sich.