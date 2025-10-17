Katelyn Shumate ist mit einem Basketball in der Hand aufgewachsen, hätte sich aber fast gegen den Profisport entschieden. Was die US-Amerikanerin werden wollte.

Halle/MZ - Es klingt wie eine Episode aus einem traditionsreichen Familienunternehmen, wenn Katelyn „Katie“ Shumate erzählt, wie sie einst zum Basketball gefunden hat. „Ich hatte keine wirkliche Wahl“, sagt sie und lacht. „Sobald ich wusste, wie ich sie benutzen kann, hatte ich einen Basketball in meinen Händen. Glücklicherweise liebe ich den Sport wirklich.“