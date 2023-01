Der Stadtrat will Halles Zentrum grüner machen. Welche Maßnahmen jetzt beschlossen wurden und warum es immer noch Kritik gibt.

Halle (Saale)/MZ - Eine Stadtratsentscheidung hat mal wieder für Emotionen gesorgt. Die einen sind begeistert, die anderen wütend. Wie schon so oft ging es am vergangenen Mittwoch in der Ulrichskirche um die Entwicklung der Altstadt. Mit 26 Ja-Stimmen (Linke, Grüne, Mitbürger & Die Partei, SPD und ein Mitglied der CDU) wurde ein neues Grün- und Freiraumkonzept beschlossen. Die 17 Nein-Stimmen (Teile der CDU, AfD, Hauptsache Halle & Freie Wähler und FDP) reichten nicht aus, um die Pläne der Stadtverwaltung zu kippen. Die MZ beantwortet die wichtigsten Fragen.