Stadthaus am Marktplatz Halle

Das Stadthaus am Marktplatz in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Sanierungsarbeiten im Stadthaus am Marktplatz sind abgeschlossen. Das Baugerüst ist abmontiert, die offenen Fugen in der Fassade wieder vollständig verschlossen. Beim Verschließen und Verfüllen von anderen offenen Stellen sind die Arbeiter offenbar auch sehr gründlich vorgegangen. Zu gründlich möglicherweise sogar, denn es werden Beschwerden laut, dass es auf einmal keine Lüftung mehr in dem altehrwürdigen Stadthaus gibt. Hat man etwa auch wichtige Lüftungsschächte zubetoniert?