Halle/Magdeburg/MZ - Gut zwei Wochen hat sich Diana Tröger vorbereitet, genäht, gesammelt, gebunden und geklebt. Und gelesen: Wer war die Künstlerin Frida Kahlo, was hat die Mexikanerin umgetrieben, was hat sie geliebt? Mit ihren Werkstücken zum Thema „Frida Kahlo“ ist die hallesche Floristmeisterin jetzt in Magdeburg Siegerin im Landeswettbewerb der Branche geworden und darüber superglücklich. „Als Jungfloristin habe ich schon einige Male teilgenommen, aber Siegerin bin ich zum ersten Mal geworden“, sagt die 41-Jährige, die sich schon vor sechszehn Jahren selbstständig gemacht hat. Damals war sie gerade 23 Jahre jung.