Blick auf das Diakoniekrankenhaus im Mühlweg in Halle. Eine Kooperation mit dem Uniklinikum Halle ist jüngst gescheitert.

Halle (Saale)/MZ - Für Patienten und die meisten Mitarbeiter, die in diesen Tagen ins Diakoniekrankenhaus am Mühlweg gehen, herrscht auf den ersten Blick das übliche geschäftige Treiben. Es gelten zwar nach wie vor strenge 1G-Besuchsregeln – nur mit negativem Test dürfen Patienten auf Station besucht werden –, aber angesichts der vergangenen drei Pandemie-Jahre haben sich wohl die meisten Menschen daran gewöhnt. Hinter den Kulissen in der Führungsetage des Krankenhauses herrscht jedoch seit einigen Wochen Ausnahmezustand.