Bahnreisende müssen sich vom 1. bis 4. November in Halle auf massive Zugausfälle und Schienenersatzverkehr einstellen.

Massive Zugausfälle durch Bauarbeiten in Halle - Schienenersatzverkehr am Wochenende

Wegen Bauarbeiten: Am ersten November-Wochenende fallen zahlreiche Züge in und um Halle aus.

Halle (Saale). - Zahlreiche Züge fallen am Wochenende rund um den Bahnknoten Halle aus, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Grund dafür seien Bauarbeiten, die den Bahnverkehr im Raum Halle-Leipzig zwischen Freitag, 1. November, und Montag, 4. November, beeinträchtigen.

Der gesamte Zugverkehr muss an diesen Tagen jeweils im Zeitraum von 19 bis 4.30 Uhr ruhen. S-Bahnen und Regionalzüge werden durch Busse ersetzt. Der Fernverkehr steuert den Hauptbahnhof Halle zu diesen Zeiten nicht an. Reisende müssen sich auf Schienenersatzverkehr und damit deutlich längere Fahrtzeiten einstellen.

Bauarbeiten am Bahnhof Halle: In Zukunft schnellerer Verkehr

Wie der MDR berichtet, sollen an den vier Tagen Prüfarbeiten am erweiterten elektronischen Stellwerk Halle-Ost stattfinden. Dieses soll künftig die Signale und Weichen im Bereich Halle-Leuchtturm/Kanena in Richtung Leipzig/Halle Flughafen und Schkeuditz steuern.

Unter anderem wurden 50 Kilometer neue Kabel verlegt und eine neue Weichenverbindung gebaut, um den Verkehr im Reise- und Güterzugknoten Halle schneller zu machen.

Für die Linien S2, S3, S4, S5, S5X, S6, S8, S47, RE10, RE13 und RE30 hat die Deutsche Bahn bereits einen Ersatzfahrplan veröffentlicht. Über die Linien S7, RB25, RB47, RE4, RE16 und RE24 informiert der Bahnbetreiber Abellio auf seiner Website.

Die betroffenen Linien im Überblick:

RE 30 Magdeburg Hbf - Köthen - Halle (Saale) Hbf

Der Abschnitt Halle Hbf <> Niemberg fällt aus, ein Ersatzverkehr mit Bus ist eingerichtet.

RE 13 Magdeburg Hbf - Dessau Hbf - Bitterfeld - Leipzig Hbf

Der Abschnitt Leipzig Hbf <> Delitzsch fällt aus, es gibt einen Ersatzverkehr.

RE 10 Leipzig Hbf - Eilenburg - Torgau - Doberlug-Kirchhain - Cottbus

Der Abschnitt Leipzig Hbf <> Eilenburg fällt aus, es gibt Schienenersatzverkehr.

S 2 Leipzig-Stötteritz - Leipzig Hbf (tief) - Bitterfeld - Dessau Hbf/Lutherstadt Wittenberg - Zahna/Jüterbog

Der Abschnitt Leipzig-Stötteritz <> Delitzsch fällt aus, ein Ersatzverkehr wird eingerichtet.

S 3 Halle-Trotha - Halle (Saale) Hbf - Schkeuditz - Leipzig Hbf (tief) - Leipzig-Stötteritz - Wurzen

Der Abschnitt Schkeuditz <> Halle-Nietleben fällt aus. Ein Ersatzverkehr ist zwischen Schkeuditz und Halle Hbf eingerichtet, zwischen Halle Hbf und Halle-Nietleben sollten die Straßenbahnen und Busse der Havag genutzt werden.

S 4 (Markkleeberg-Gaschwitz) - Leipzig-Connewitz - Leipzig Hbf (tief) - Torgau - Falkenberg - Hoyerswerda

Der Abschnitt Leipzig Hbf <> Eilenburg fällt aus; es gibt Schienenersatzverkehr. In der Nacht vom 1. auf den 2. November finden außerdem Bauarbeiten zwischen Torgau und Falkenberg (E) statt.

S 5/S 5X Halle (Saale) Hbf - Leipzig/Halle Flughafen - Leipzig Hbf (tief) - Altenburg - Zwickau(Sachs) Hbf

Der Abschnitt Leipzig Hbf <> Halle Hbf fällt aus, es gibt Schienenersatzverkehr mittels Bus.

S 6 Leipzig Messe - Leipzig Hbf (tief) - Böhlen (Leipzig) - Borna - Geithain

Der Abschnitt Leipzig Hbf <> Leipzig Messe fällt aus, ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

S 8 Halle (Saale) Hbf - Bitterfeld - Lutherstadt Wittenberg - Zahna/Jüterbog

Der Abschnitt Halle Hbf <> Landsberg fällt aus, auch hier gibt es einen Ersatzverkehr.

S47 Halle-Trotha - Halle (Saale) Hbf

Der Abschnitt Halle Hbf <> Halle-Trotha fällt aus. Reisende sollen für die Strecke die Straßenbahnen oder Busse der Havag nutzen.

Die Bahn bittet alle Reisenden darum, sich unmittelbar vor Fahrtantritt in den digitalen Reiseauskunftsmedien zu informieren.

Zudem soll beachtet werden, dass die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Die Mitnahme von Fahrrädern, Kinderwagen, mobilitätseingeschränkten Personen und Gruppenreisenden sei in den Bussen nur begrenzt möglich, so das Unternehmen außerdem.