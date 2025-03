Wegen hoher Verluste baut die DB bundesweit tausende Jobs ab, die Gütersparte in Sachsen-Anhalt trifft der Sparkurs besonders hart. Welche Folgen das für die Mitarbeiter hat und warum der Konzern in der Krise steckt.

Deutsche Bahn streicht 400 Stellen in Halle – Was nun aus den Mitarbeitern wird

Am Bahnhof in Halle betreibt die DB Cargo einen großen Standort zum Güterumschlag. Nun wird hier Personal eingespart.

Halle/Berlin/MZ/AFP - Dem harten Sparkurs der Deutschen Bahn (DB) fallen auch zahlreiche Stellen in Sachsen-Anhalt zum Opfer. Die Gütersparte des Konzerns DB Cargo will in Halle bis zum Jahresende 400 Jobs streichen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag auf MZ-Anfrage mit. Bis März wurden demnach bereits 350 Stellen abgebaut. „Selbstverständlich läuft das Gütergeschäft in Halle weiter“, betonte eine DB-Cargo-Sprecherin.