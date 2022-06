Deutsch-Russen aus Halle sammeln Spenden für Flüchtlinge und werden beschimpft.

Halle (Saale)/MZ - Olga Ebert kann nicht fassen, was in den E-Mails steht. Am Donnerstagmorgen steht sie vor dem Mehrgenerationenhaus Pusteblume in Neustadt. Drei ihrer Kolleginnen aus dem Verein der Deutschen aus Russland in Halle sortieren und packen Sachspenden, die an die ukrainische Grenze geschickt werden sollen, während Ebert von den E-Mails erzählt. Seit Beginn der Großoffensive auf die Ukraine hätten die Vereinsmitglieder Beschimpfungen erhalten. Es geht um ihre Wurzeln in Russland. Ebert erzählt von den rassistischen Beleidigungen, die an Weltkriegspropaganda erinnern: „Plötzlich sind wir wieder der Feind.“

