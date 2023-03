Halle (Saale)/MZ/MIL - Im Stadtgebiet von Halle haben sich im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen im Straßenverkehr verletzt als noch ein Jahr zuvor. Wie aus der Verkehrsunfallstatistik hervorgeht, die das Polizeirevier Halle am Donnerstag veröffentlicht hat, ereigneten sich 2022 insgesamt 889 Unfälle mit Personenschaden, was Unfälle sowohl mit Verletzten als auch mit Toten beinhaltet. Laut Polizei waren das 109 mehr als im Jahr 2021, was einem Plus von 14 Prozent entspricht.

Einen besonders deutlichen Anstieg verzeichnet die Polizei bei Unfällen mit Leichtverletzten: Insgesamt hätten sich bei Unfällen in Halle 947 Menschen leicht verletzt, heißt es in der Statistik, was 17,3 Prozent mehr als noch 2021 gewesen seien. Aber auch bei Schwerverletzten habe man einen Anstieg von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erfasst. Insgesamt zogen sich in Halle 2022 demnach fünf Menschen mehr als noch 2021 schwere Verletzungen zu.

Weniger Verkehrstote in Halle

Einen Rückgang meldet die Polizei nur in einem Bereich, dafür jedoch in einem besonders wichtigen: 2022 nämlich seien in Halle zwei Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, heißt es in der Statistik, und damit sechs weniger als noch ein Jahr zuvor.

Unter den Unfallursachen stechen laut Polizei das Wenden und Rückwärtsfahren besonders hervor. Insgesamt seien auf diese Bereiche 1.406 Verkehrsunfälle zurückzuführen gewesen. Auch ungenügende Sicherheitsabstände führten laut Polizei zu vielen Unfällen; der Statistik nach kamen so 726 Unfälle zustande, während Nebeneinander- oder Vorbeifahren als Ursache für 409 Unfälle benannt wird.

Polizeiinspektion hat Schwerpunktkontrollen angekündigt

In ähnlichem Maße trugen der Statistik zufolge die Nichtbeachtung von Vorfahrtsregelungen zum Unfallgeschehen bei. Hieraus resultierten laut Polizei insgesamt 413 Unfälle. 170 Unfälle seien hingegen auf falsches Verhalten beim Abbiegen zurückzuführen. Als weitere Unfallursachen nennt die Polizei Geschwindigkeitsüberschreitungen (170 Unfälle), Wildunfälle (157) sowie Alkohol- und Drogeneinfluss (132).

Bereits am Mittwoch hatte die Polizeiinspektion Halle angekündigt, ab April verstärkt Schwerpunktkontrollen in Halle durchzuführen, um gezielt die Sicherheit von Rad- und Motorradfahrenden zu verbessern.