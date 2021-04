Detonation in Wohnblock zerstört Fensterscheiben - Mann verletzt

Halle (Saale) - In der halleschen Südstadt hat sich am Mittwochmittag in einem Wohnhaus eine Explosion ereignet. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist im Einsatz. Anwohner meldeten gegen 12.30 Uhr eine laute Detonation in der Kattowitzer Straße, berichtet TV Halle.

Die Fenster im Erdgeschoss des Hauses sind völlig zerstört. Laut Polizei konnte der Brand konnte durch die eingesetzte Berufsfeuerwehr der Wohnungsbrand gelöscht und ein 79-jähriger Mieter geborgen werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, sei nicht bekannt.

Feuerwehreinsatz in der Südstadt (Foto: TV Halle)

Durch die Polizei wurde die Brandwohnung und der vor dem Mehrfamilienhaus liegende Straßenabschnitt abgesperrt und die Ermittlungen zur Brandursache eingeleite. Diese dauern zum jetzigen Zeitpunkt an. Über eine Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls keine Angaben gemacht werden. (mz)