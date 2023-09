Im Norden Halles wird in den nächsten Jahren viel passieren. Das Stadtbahnprogramm erreicht die Frohe Zukunft. Wird Müll in Trotha verbrannt?

Noch wechselt die Tram in der Dessauer Straße von der Seiten- in die Mittellage. Für die Bauarbeiten wird die Straße voll gesperrt.

Halle (Saale)/MZ - Im Norden Halles planen Stadt und Land einige große Bauprojekte – vom Stadtbahnprogramm in der Dessauer Straße bis hin zur Sanierung der Saalepromenade in Trotha zwischen Klausbergen und Katzenbuckel. Mittwochabend wurden die Vorhaben bei einem Bürgerdialog in der voll besetzten Aula der Saaleschule vorgestellt. Die MZ erklärt die wichtigsten Projekte: