Der Verleih-Service Räubersachen muss sein Angebot reduzieren

Geschäftsführerin Melanie Sirek in der Wäscheabteilung von Räubersachen.

Halle (Saale)pk/MZ - Per Knopfdruck fährt die Wäscheleine nach unten. Geschäftsführerin Melanie Sirek zeigt auf die senfgelben und hellblauen Wollpullover, die darauf trocknen. Die Kindersachen seien erst vor Kurzem wieder bei dem halleschen Online-Verleiher Räubersachen im Stadtteil Kanena eingetroffen. Per Hand würden die Pullover zunächst ausgebürstet, vorgewaschen und dann noch in der Maschine gereinigt. Getrocknet werden die einzelnen Teile neu vermessen und verpackt, bis sie die Kunden wieder im Online-Shop bestellen können.