Der Norden ist begehrt

Lange Zeit sah es so aus, als ob im Norden der Frohen Zukunft nur wenig Stadtentwicklung passiert. Zwar hatte die Landesregierung imposante Pläne, auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Sachsen-Anhalts modernstes Großgefängnis zu bauen, aber das Projekt wurden wegen Geldmangels verworfen. Jetzt könnte die Stadt die Initiative ergreifen und das Viertel neu entwickeln.

Anstelle eines Gefängnisses wären dann Wohnhäuser das prägende Element an den Posthornteichen - für die Hallenser sicher ein schönerer Anblick. Aber man darf nicht vergessen, dass neben den Einwohnern auch Tiere und Natur in der Frohen Zukunft zu Hause sind. Eine asphaltierte neue Straße mitten durch den Wald und Flächenversiegelung im Wohngebiet schaden Flora und Fauna enorm. Außerdem sind die Bürger über die Pläne der Stadtverwaltung bisher kaum informiert worden. Im Norden der Stadt schlummert Entwicklungspotenzial, das möglichst nachhaltig genutzt werden sollte. Die Verlängerung der Straßenbahn ist ein sinnvoller Schritt in die richtige Richtung. Bäume zu fällen und neue Autostraßen zu bauen eher nicht.

