Anpacken und Eintüten Der Müll der anderen - Säckeweise Abfall am Hufeisensee eingesammelt

Freiwillige haben am Hufeisensee Unrat, Verpackungen und leere Flaschen aus Büschen geholt. Doch Kritik gibt es auch an der Stadt. Wird die Grünpflege am Rundweg vernachlässigt?