Florian Hinz hat schon für zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen Drehorte in Halle gefunden. Er arbeitet aber auch in Berlin oder Hamburg.

Halle (Saale)/MZ - In Halle haben kürzlich die Dreharbeiten zum Film „Iron Box“ begonnen, in dem eine Tochter mit ihrem Vater – einem Holocaustüberlebenden – dessen polnische Heimat besucht. Dass nun in Halle ein Film gedreht wird, der im Warschau und Lodz der frühen 90er-Jahre spielt, liegt auch an Florian Hinz.