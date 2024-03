Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Gäste, die Leipzig nicht kennen, führt Patrik Fahrenkamp bei schönem Wetter hinauf auf das Dach des 40 Meter hohen Hotel- und Bürogebäudes am Brühl. 2010 hatte die Stadtbau AG den Ende der 1960er Jahre gebauten „Brühlpelz“ erworben und umgebaut. Von der begrünten Dachterrasse mit gemütlichen Sitzmöbeln und einer Bar hat man einen atemberaubenden und freien 360-Grad-Blick auf die Silhouette der Messestadt. „In gewisser Weise kann man sich auch so unsere Pläne für den Kaufhof in Halle vorstellen“, sagt der Vorstandschef. Denn auch das Gebäude mit der Hausnummer Markt 20 soll eine begehbare Dachterrasse bekommen. „Wir bieten den Hallensern dann ein neues Stück Aufenthaltsqualität“, so Fahrenkamp.