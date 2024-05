Ein Investor will am Hufeisensee zehn Türmchen als Unterkünfte für Touristen aufstellen und betreiben. Warum das eine Erfolgsgeschichte aus Sachsen-Anhalt ist und was der Golfpark plant.

Halle/MZ. - Die stahlarmierten Betonröhren der Firma Veloform Media aus Vockerode (Landkreis Wittenberg) sind wahre Alleskönner. Sie dienen als Sparkassen-Pavillons, die das Umfeld gegen mögliche Attacken von Automaten-Sprengern sichern, oder als Eventturm auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Als „Slube“ werden die Türmchen zudem zu kleinen Ferienwohnungen. Vier dieser Ferienparks betreibt die Slube GmbH mit Sitz in Berlin bereits in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Nun will das junge Unternehmen nach Halle expandieren und am Hufeisensee zehn Unterkünfte aufstellen.