Der Dozent in der Zoom-Kachel

Halle (Saale) - Der Weg zur Lehrveranstaltung ist kurz: Nur etwa anderthalb Meter muss Julius Fritzsch vom Bett zum Schreibtisch zurücklegen, um bereit für „Fachdidaktik“, sein erstes Seminar, zu sein. Der Semesterstart am Montag spielt sich für den 22-jährigen Lehramtsstudenten ausschließlich innerhalb seines kleinen WG-Zimmers in Glaucha ab. Seinen knapp ein Dutzend Kommilitoninnen und Kommilitonen, deren Gesichter nur während der Vorstellungsrunde kurz in den Konferenzkacheln erscheinen, geht es ähnlich, denn die Martin-Luther-Universität startet zunächst ohne Präsenzlehre ins Sommersemester.

„Hybridsemester“ nennt man das von Seiten der Uni. Hinter dieser Wortschöpfung steckt die Hoffnung, im Laufe des Semesters doch noch auf leibhaftige Seminare und Vorlesungen umstellen zu können. Einer konkreten Planung steht an dieser Stelle allerdings die Unsicherheit der Corona-Lage entgegen.

„Es war schon cool, zusammen zu diskutieren. Da war noch Nähe da.“

Fritzsch startet in sein viertes Semester und schätzt sich glücklich, wenigstens als Erstsemester mit klassischem Studierendenleben in Berührung gekommen zu sein. „Es war schon cool, zusammen zu diskutieren. Da war noch Nähe da.“ Wenn er von vorpandemischen, normalen Universitätssituationen spricht, klingt es, als erzähle er von längst vergangenen Zeiten.

An die Wände seines Zimmers hat Fritzsch Landschaften und Porträts gehängt, die ihm die Aussicht vom Schreibtisch verschönern. Es sind seine eigenen Zeichnungen, die größtenteils im Rahmen des Studiums entstanden sind. Fritzsch will einmal Kunst, Mathe und Deutsch an Grundschulen unterrichten und zur Ausbildung gehört eine tiefe Auseinandersetzung mit künstlerischen Prozessen. Die fehlenden Seminardiskussionen und das erstarrte Sozialleben versucht er in seiner Freizeit zu ersetzen, viel schwieriger ist das allerdings bei der Ausrüstung, die er für seine Kunstlehrerausbildung eigentlich bräuchte: „Es fehlen die Räumlichkeiten und das Material, das schränkt einen schon ein.“

„Die Lehre in der Uni wird unterschätzt, weil nur die Forschung Geld einbringt“

Während Fritzsch sich auf einen Unitag im WG-Zimmer vorbereitet, macht sich Nico Elste, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator für das Lehramt Deutsch, auf den Weg in sein Büro am Steintorcampus. Sein Semester startet mit dem sprachwissenschaftlichen Seminar „Meinen und Verstehen“, das er online für knapp 40 Studierende gibt. Obwohl er die Technik kurz vor Beginn noch einmal überprüft, bockt das System zu Seminarbeginn doch etwas, wahrscheinlich weil die Server der Uni einen Moment brauchen, um dem Ansturm ab zehn Uhr gerecht zu werden. Trotz kurzer Verzögerung beginnt Elste seine Lehrveranstaltung voller Elan und bittet alle Teilnehmer, zum Kennenlernen ihre Kameras einzuschalten.

Der 40-jährige Germanist ist passionierter Hochschullehrer. „Die Lehre in der Uni wird unterschätzt, weil nur die Forschung Geld einbringt“, sagt er. Als einer der wenigen fest angestellten Lehrenden kann er es sich leisten, das Hauptaugenmerk auf die oft ruhmlose Lehre zu legen. Im dritten Semester mit Online-Kursen in Folge allerdings kriecht Müdigkeit in Elstes Stimme, wenn er von seiner geliebten Arbeit mit den Studierenden spricht: „Man kriegt gar nicht mit, wenn sich jemand ausklinkt. Es sind zu viele Studierende, um ihnen online gerecht zu werden.“

Distanzlehre unterbindet jegliche Abwechslung

Die Distanzlehre unterbinde jegliche Abwechslung und sorge dafür, dass man auf seine Funktionen reduziert werde. „Es ist eine große Anstrengung, das nicht negativ auf die Psyche wirken zu lassen“, sagt Elste. Dabei betont er selbst, wie glücklich er ist, in dieser Situation keine finanziellen Nöte zu leiden. Als entfristeter Mitarbeiter müsse er keinen Ersatz für ausgefallene Tagungen suchen, um seine akademische Karriere voranzubringen. Auch seine Frau arbeitet als Lehrerin im öffentlichen Dienst, so dass ihr Haushalt keine finanziellen Einbußen hat.

Lehramtsstudent Fritzsch dagegen kann nur von einem Lehrergehalt träumen. Er erhält zwar Bafög, allerdings weniger als 100?Euro im Monat. Den Rest zahlen derzeit seine Eltern. Sobald die Pandemie vorüber ist, will er sich einen Job suchen, „am liebsten als Akt-Modell, da habe ich schon Erfahrung. Ich mag es, zum Objekt der Kunst zu werden.“ Bis dahin versucht er, bescheiden zu leben: „Ich kaufe nur das Nötigste: Essen und hin- und wieder ein Ersatzteil für mein Skateboard.“ Außerdem gebe es ja ohnehin derzeit keine Möglichkeiten, Geld auszugeben.

Trotz aller Schwierigkeiten kann Fritzsch dem Lockdown auch etwas abgewinnen. Bei pädagogischen oder ästhetischen Reflexionsaufgaben beispielsweise helfe es mitunter, sich ungestört mit sich selbst befassen zu können: „Das ist oft erfolgreich!“ Derzeit hoffen Fritzsch und Elste auf Lockerungen ab Mai. Dann würde die Präsenzlehre langsam wieder anlaufen. Wirklich optimistisch klingen sie aber nicht. (mz/Phillip Kampert)