Der Anwalt Hans Litten brachte Adolf Hitler vor den Kadi

Zum Gedenken an den in Halle geborenen Juristen zeigt ein Madgeburger Theater ein Stück im „Roten Ochsen“. Weshalb es dafür höchste Zeit ist.

Das Geburtshaus von Hans Litten in der Burgstraße in Halle: Die Lebensgeschichte des Anwalts ist noch zu wenig bekannt.

Halle (Saale) - Es ist der 18. April 1931: Am Landgericht Berlin beginnt der Prozess gegen vier NSDAP-Mitglieder wegen Landfriedensbruch. Sie sollen an einer Schießerei beteiligt gewesen sein, bei der sie in eine Versammlung eines Arbeitervereins in Charlottenburg eingedrungen sind und mehrfach Schüsse abgefeuert haben. Es gab mehrere Verletzte. Der junge Anwalt Hans Litten sieht die Sache anders: Die Anklage müsse nicht auf Landfriedensbruch lauten, sondern auf versuchtem Mord am politischen Gegner.