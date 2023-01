Denkmäler in Sachsen-Anhalt Wieder Baugerüste an Ulrichskirche in Halle - Wie die Fassadensanierung weitergeht

Ab nächstem Montag wird die Konzerthalle Ulrichskirche in Halle weiter saniert. Die Arbeiten an der Fassade sollen fortgesetzt werden. Was an der Südseite des Chores geplant ist.