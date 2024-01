150 Hallenser sind am Montagabend durch die südliche Innenstadt gezogen. Laut Polizei blieb es friedlich.

Halle (Saale)/MZ - 150 Demonstranten haben sich Montagabend der Bewegung Halle angeschlossen. Sie zogen vom Hallmarkt durch die südliche Innenstadt. Auf große Reden wurde verzichtet. Die Teilnehmer forderten aber auf Transparenten ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und den Rücktritt der Bundesregierung. Der Ampelkoalition in Berlin warfen sie vor, das Land wirtschaftlich in die Katastrophe zu führen. Nach Angaben der Polizei blieb es friedlich.