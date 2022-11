AfD-Demo auf Riebeckplatz und Gegenprotest: In Halle droht am Donnerstag Stau

Die AfD veranstaltet am Donnerstag in Halle eine Demonstration unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Wohlstand“. Wegen der Veranstaltung auf dem Riebeckplatz ruft das Bündnis Halle gegen Rechts zum Gegenprotest auf. Die Polizei erwartet Verkehrseinschränkungen. Wovor die Beamten konkret warnen.

Wegen mehrerer Demonstrationen warnt die Polizei in Halle vor Beeinträchtigungen des Verkehrs. Vor allem der Riebeckplatz soll betroffen sein.

Halle (Saale)/MZ - Das Stichwort „Heißer Herbst“ ist auch von Vertretern der AfD-Landesgeschäftsstelle in Sachsen-Anhalt zu hören. Diese veranstaltet am Donnerstag, 24.November, eine Kundgebung unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Wohlstand“ auf dem Riebeckplatz in Halle.