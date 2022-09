Angst vor dem Winter Neues Bündnis geht in Halle für soziale Gerechtigkeit auf die Straße

Das neue Bündnis „Halle Zusammen“ mobilisiert bei seiner Auftakt-Demo am Donnerstagabend in der Innenstadt von Halle rund 200 Teilnehmer. Von Verschwörungen oder Russland-Unterstützern will man sich klar abgrenzen.