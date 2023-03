Hunderte Klimaaktivisten forderten in Halle mehr Einsatz für den Klimaschutz. Die Botschaft ist bekannt, warum sie trotzdem weiter demonstrieren

Mit Video: Demo von Fridays for Future zählt über tausend Teilnehmer

Klimastreik in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Rande der Kundgebung auf dem Markt in Halle kommen die beiden Studentinnen Katharina und Mara, 21 und 25 Jahre alt, mit einer Rentnerin ins Gespräch. Die Demo, veranstaltet von der Ortsgruppe von Fridays for Future anlässlich des „globalen Klimastreiks“, bietet Gelegenheit, sich auszutauschen.