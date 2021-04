Demo auf Markt in Halle verboten

Eine für heute 16:30 Uhr in Halle auf dem Markt angemeldete Versammlung ist am frühen Nachmittag kurzfristig von der Versammlungsbehörde verboten worden. Das Verbot sei auf der Grundlage des Versammlungsgesetzes Sachsen-Anhalt erfolgt und betreffe auch alle mögliche Ersatzversammlungen, so Polizeisprecher Ralf Karlstedt. Die Versammlungsbehörde hat die sofortige Vollziehung des Verbotes angeordnet.

Das Verbot habe erfolgen müssen, weil Erkenntnisse vorlägen, dass die öffentliche Sicherheit in der Stadt erheblich gefährdet sein könnte, heißt es. So unter anderem hat die Versammlungsbehörde der Stadt Leipzig dort eine Versammlung, einschließlich aller Ersatzversammlungen, verboten. Die dortigen Anmelder sind rechtlich gegen das Verbot vorgegangen.

Letztendlich hat das Oberverwaltungsgericht in Bautzen dieses Verbot bestätigt. Nunmehr gibt es mehrere Aufrufe, diese dort verbotene Versammlung, um 16:30 Uhr in Halle durchzuführen. Derweil gibt es Hinweise, dass der in Halle bekannte Rechtsextremist Sven Liebich aufgerufen haben soll, sich zu einer zeitgleich sttafindenden Demonstration am Bebelplatz gegen Mietwucher zu begeben. Die Veranstalter der Demo am Bebelplatz distanzieren sich ausdrücklich von Liebich. (mz/Katja Pausch)