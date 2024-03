Defekt in Photovoltaikanlage löst Garagenbrand in Halles Osten aus

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - In Halle Ost hat vermutlich ein Defekt an einer Photovoltaikanlage am Montagmittag einen Brand ausgelöst. Der Hausbesitzer hatte den Strom von den Sonnenkollektoren auf dem Dach in die Garage geleitet, um dort Batterien zu speisen und Strom zu speichern. Das Feuer brach in der Garage aus.