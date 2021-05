Debatte um „Mohr“ in Halle wieder vertagt - Petition erreicht 1.250 Unterschriften

Blick auf die Mohr Gaststätte in der Burgstraße in Halle. (Archivbild)

Halle (Saale) - Die Diskussion um den Begriff „Mohr“, der unter anderem für eine Apotheke und ein Restaurant in Halle steht, ist am Mittwoch zum wiederholten Mal verschoben worden. Nachdem im Kulturausschuss wegen technischer Probleme ein Mitglied des Bündnisses „M-Wort abschaffen“ nicht zu Wort kommen konnte, einigte sich eine Mehrheit darauf, den CDU-Antrag im Juni zu behandeln.

„Wir sollten einen Sachverständigen dazu anhören und vielleicht kann die CDU ihren Antrag auch noch etwas weniger aggressiv formulieren“, sagte Grünen-Fraktionschefin Inès Brock. Man solle sich mit Geschichte auseinandersetzen, aber „Bilderstürmerei“ seien der falsche Weg, so Brock.

Im November 2020 hatte das Bündnis „M-Wort-abschaffen“ eine gleichnamige Internetpetition gestartet, die inzwischen 1.250 Unterschriften erreicht hat. Ziel soll es sein, alle „M-Apotheken“ zur Umbenennung zu bewegen, weil der Begriff rassistisch und diskriminierend sei. Die CDU will eine Stellungnahme beschließen lassen, in der der Stadtrat sich gegen die Petition ausspricht, weil der Begriff in Halle positiv besetzt sei. (mz)