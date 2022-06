Debatte um geplanten Radweg in Wörmlitz: Anwohner sind sich uneinig

Halle (Saale)/MZ - Wer sich in der Gegend nicht auskennt, würde den idyllischen Weg entlang der Saale nie entdecken. Am Böllberger Weg gibt es kein Schild. Doch von der vielbefahrenen Hauptstraße führt der Schnepfenweg hinab bis zum Saaleufer. Anwohner haben Bänke und Holzskulpturen entlang des dicht bewachsenen Trampelpfads aufgestellt. Die Sonne schimmert durch Sträucher und kleine Gehölze, begleitet vom Rauschen des Flusses am Wehr. Doch etliche Anwohner befürchten, dass diese Idylle durch den geplanten Ausbau des Wegs zerstört wird. Andere Bürger wünschen sich mehr Trittsicherheit. Bei einer Versammlung am Freitag, an der auch Stadträte, Umweltverbände und Verwaltungsmitarbeiter teilgenommen haben, konnten sie ihre Argumente austauschen.

