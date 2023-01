Debatte um Geld für die Bühnen Halle - AfD-Fraktion will Zuschüsse hinterfragen

Kultur in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Mehrheit des Stadtrats hat die Finanzierung der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (TOOH) für die kommenden Jahre bestätigt, denn der bestehende Fördervertrag läuft Ende 2023 aus. 137 Millionen Euro soll die Stadt für die Jahre 2024 bis 2028 an Zuschuss zahlen. Jedes Jahr sind zwischen 26 und 28 Millionen Euro für die Bühnen Halle eingeplant.

Kritik kam aus den Reihen der AfD. „Man steckt immer mehr Geld in ein totes Pferd“, kritisierte AfD-Stadtrat Andreas Heinrich. Die Bühnen würden Spielpläne entwickeln, die die Bürger nicht interessieren. Der Fraktionsvorsitzende Alexander Raue regte an, die Zuschüsse zu hinterfragen. Außerdem könnte fehlende Parkplätze und mangelhafte Sicherheit Gründe sein, warum gerade ältere Menschen nicht mehr in die Theater oder Oper gehen. Wenn die Zuschüsse steigen, müssten auch die Eintrittspreise steigen, argumentierte die Fraktion.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf empfahl der AfD-Fraktion nicht nur über die Bühnen Halle zu reden, sondern Vorstellungen in den Häusern besuchen. Die künstlerische Arbeit sei relevant und sorge auch überregional für Schlagzeilen.

Das bekräftigte auch Grünen-Stadträtin Inés Brock-Harder. Die Besucherzahlen hätten sich mittlerweile wieder erholte und würden sich auf einem guten Niveau befinden. Das Orchester habe eine sehr hohe Qualität, was für die Händel-Festspiele äußerst wichtig sei. Die Zuschüsse würden zudem nicht ausreichen, um alle Preissteigerungen und Lohnerhöhungen abzufedern. „Es gibt keinen Grund, dieses Haus in irgendeiner Art und Weise zu diskreditieren.“

CDU-Stadträtin Ulrike Wünscher betonte, dass die Hochrechnungen der AfD-Fraktion nicht stimmten. Die Zuschüsse würden sich auf einem ähnlichen Niveau wie in anderen Städten bewegen. Die Oper sei zudem erneut mit dem deutschen Theaterpreis „Der Faust“ ausgezeichnet worden, obwohl der neue Intendant erst noch nicht lange im Amt ist. „Kürzungen in Kunst und Kultur sind immer ein Armutszeugnis für eine Gesellschaft“, sagte Linken-Stadtrat Hendrik Lange.

Wie wichtig die Arbeit der Bühnen Halle sei, sagte FDP-Stadtrat und ehemaliger Opernsänger Olaf Schöder. Er habe über 40 Jahre an dem Hause gearbeitet und wünsche seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen weiterhin ein kreatives Schaffen. Er hoffe, dass der neue Opernintendant Walter Sutcliffe möglichst viel Zeit habe, viele künstlerische Projekte umzusetzen.

Einen neuen Aspekt brachte Linken-Chef Bodo Meerheim ins Spiel. Die Häuser müssten in den kommenden Jahren aufwändig instand gehalten werden. „Wir haben damals einen Fehler gemacht, dass wir alle Gründstücke der TOOH übertragen haben“, sagte Meerheim. Doch die Bühnen könnten aus eigener Kraft nicht dafür sorgen, dass die Gebäude saniert werden. Es gebe „enormen Nachholbedarf“.