Debatte im Stadtrat: Neues Wohngebiet oder Klimaschutz?

Halle (Saale)/MZ - Von Tanja Goldbecher Halle/MZ - Das geplante Wohngebiet in der Salzmünder Straße im Stadtteil Dölau hat für Diskussionen im Stadtrat am Mittwoch gesorgt. Die Grünen-Fraktion lehnte die Bebauung der Ackerfläche am Stadtrand ab. „Wir können nicht immer nur über den Klimaschutz reden. Wir müssen solche Bauprojekte ablehnen, damit die Umwelt nicht weiter geschädigt wird“, sagte Grünen-Stadtrat Christian Feigl. Mit einem neuen Wohngebiet würde die Stadt wieder Flächen versiegeln. Außerdem müssten die Anwohner dieser Einfamilienhaussiedlung stets mit dem Auto ins Zentrum fahren. Das alles erschwere das hallesche Ziel, schnellstmöglich klimaneutral zu werden. Die Linken schlossen sich der Kritik an. Die Mehrheit der Stadträte stimmte jedoch dafür, das Projekt auf den Weg zu bringen.