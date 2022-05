DDR-Ausstellung in Petersberg: Die Vergangenheit berührt

Die ersten sowjetischen Mähdrescher des Typs S4 "Stalinez" wurden ab 1953 im Saalekreis eingesetzt. Der Staat unterstütze den Einsatz solcher Maschienen, wie hier in der LPG "Friedenshort" in Nauendorf, in den Genossenschaften. Das Bild ist im Museum Petersberg ausgestellt.

Fotos: Meseum Petersberg, Repros: Goldbecher