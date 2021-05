Auf der Silberhöhe wurde bereits der achte Blindgänger entschärft. Jetzt gibt es eine Theorie, warum dort so viele Kampfmittel liegen, die nicht explodierten.

Halle (Saale) - Etwa 20 Minuten benötigen die beiden Sprengmeister Udo Theilemann und Tobias Wehnert vom Kampfmittelbeseitigungsdienst, dann haben sie den Zünder aus der 75 Kilo schweren Weltkriegsbombe amerikanischer Bauart gedreht. Seit Herbst 2020 war es bereits der achte Blindgänger, der bei Erdarbeiten auf dem Grundstück für das Nachwuchsfußball-Leistungszentrum entdeckt worden war.

Die Sprengmeister Udo Theilemann (links) und Tobias Wehnert haben die Weltkriegsbombe auf der Silberhöhe entschärft. Fotos (2): Dirk Skrzypczak

Rätsel um Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg

„Dass auf dieser Fläche so viele Bomben liegen, ist sehr ungewöhnlich“, sagt Theilemann - und er hat beruflich schon eine Menge erlebt. Aber warum ist das so? Nun gibt es eine neue Theorie, was sich zwischen Mai 1944 und April 1945 hier abspielte, als amerikanische und britische Fliegerverbände etwa 18.000 Tonnen Bomben über Halle, Merseburg, Leuna und dem Geiseltal abgeworfen hatten.

„Es gibt Hinweise, dass ein Kampfflugzeug im Anflug getroffen wurde und dann in niedriger Höhe seine Bomben abwarf. Dadurch könnte die Zeit nicht ausgereicht haben, dass sie scharf wurden“, sagt Tobias Teschner, Leiter im Fachbereich Sicherheit in der Stadtverwaltung. Die zuletzt auf der Silberhöhe entdeckten Blindgänger hatten Kopfzünder, die beim Aufprall die Explosion auslösen sollten. Zu der Theorie mit dem getroffenen Bomber - im Bereich der heutigen Silberhöhe soll sich vor 75 Jahren eine Flakstellung befunden haben - passt eine spektakuläre Suche rund um die Röpziger Brücke im Herbst 2019.

Luftabwehr soll mehrere Bomber getroffen haben

Damals waren in der Saale Trümmerteile gefunden worden. Zeitzeugen und Luftfahrtexperten hatten es für möglich gehalten, dass die Trümmer vom Leitwerk einer amerikanischen B-24 stammen könnten, die wie die B-17 die Angriffswellen vor allem auf die chemische Industrie flogen. „Es könnte tatsächlich einen Zusammenhang geben“, meint Theilemann, der aber dennoch vorsichtig auf derartige Mutmaßungen reagiert. „Man müsste mit Zeitzeugen sprechen, um Belege für diese Theorie zu finden“, sagt er.

Zudem sei davon auszugehen, dass durch die Luftabwehr mehrere Bomber getroffen wurden. Wer von ihnen die Sprengsätze abgeworfen habe, könne man heute wohl nicht mehr ergründen. Zumal die Suche nach dem vermeintlich abgestürzten Jagdflieger vor eineinhalb Jahren ergebnislos blieb. Die gefundenen Bruchstücke könnten durchaus auch von einem Boot stammen, hieß es außerdem.

Weitere Bombenfunde bei Bauarbeiten auf der Silberhöhe könnten vorkommen

Auch die achte Entschärfung hat die Silberhöhe schadlos überstanden. Da sich der Fundort aber in unmittelbarer Nähe eines Wohnblocks in der Erich-Kästner-Straße befand, reichten die mit Erde gefüllten Container in diesem Fall nicht aus, um eine Evakuierung gänzlich zu vermeiden. 109 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Halles derzeit gefährlichste Baustelle auch in den nächsten Wochen weitere Schlagzeilen liefern wird. Erst im August sollen die Tiefbauarbeiten beendet sein. Die aktuelle Bombe hatte ein Bagger übrigens ans Tageslicht befördert. „Das zeigt, wie komplex die Lage ist“, sagt Tobias Teschner. (mz)