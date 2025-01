Halle/MZ. - Am Freitag, 24. Januar, ist es wieder soweit: In Sachsen- Anhalt gibt es die Halbjahreszeugnisse. Für viele Kinder und Jugendliche aber auch Eltern beginnen damit die Sorgen und Probleme, berichten Michaela Fritsch und Karola Richter vom Kinderschutzbund in Halle. „Unsere langjährige Erfahrung am Kinder- und Jugendtelefon hat gezeigt, dass gerade der Tag der Zeugnisausgabe für viele Teenies der Tag der Wahrheit ist und sie der Situation: Wie sage ich es meinen Eltern? meistens nicht gewachsen sind.“

Aus diesem Grund ist das kostenlose und anonyme Kinder- und Jugendtelefon am 24. Januar von 14 bis 20 Uhr geschaltet. „In dieser Zeit können sich Kinder, Jugendliche und auch Eltern moralische Unterstützung holen“, so Michaela Fritsch. Über Sorgen und Ängste sprechen zu können, entlaste die Kinder und Jugendlichen und macht ihnen Mut, den Dschungel des Schulalltags besser selbständig zu meistern. Hierfür erarbeiten die Telefonberater mit den Ratsuchenden gemeinsam Lösungswege nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe.

Für Eltern sitzen am 24. Januar ehrenamtliche Telefonberater von 9 bis 11 Uhr am Elterntelefon. Tipps der beiden Sozialarbeiterinnen: „Zeigen sie als Eltern Interesse und Verständnis für die Probleme ihrer Kinder, vermeiden sie Vorwürfe, dass ändert keine Note. Beteiligen sie Ihre Kinder bei der Suche nach der richtigen Lösung. Erkennen sie Leistungen an, aber belohnen sie ein gutes Zeugnis nicht über Gebühr, das schafft zusätzlichen Leistungsdruck. “ Das Kinder- und Jugendtelefon ist zu erreichen unter der Nummer: 0800 /111 0 333 , das Elterntelefon unter der Nummer: 0800 /111 0 550 .

Beide Angebote sind aber auch außerhalb des Zeugnistages erreichbar. Das Kinder- und Jugendtelefon ist montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr geschaltet, das Elterntelefon ist montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr.