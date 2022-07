Das sind die Kandidaten für die Wahl des Bildungsbeigeordneten in Halle

Die Beigeordneten sitzen bei den Stadtratssitzungen immer in der Reihe des Oberbürgermeisters.

Halle (Saale)/MZ - Der hallesche Stadtrat befindet sich zwar gerade in der Sommerpause, aber hinter den Kulissen geht es hoch her. Im September steht die Wahl des Bildungsbeigeordneten an, eines der wichtigsten Ämter der Stadtverwaltung. Die Bewerber, die inzwischen feststehen, haben nach MZ-Informationen bei einigen Räten für Überraschung gesorgt.