Das Reileck - Warum sind so viele Häuser um das urbane Herz von Halle so kaputt?

Das Reileck ist ein Vorzeigeort in Halle. Doch warum sind viele Häuser um den angesagten Platz in eklatant schlechtem Zustand?

Die alte Druckerei Gravo Druck ist mittlerweile in Investorenhand. Oft steht einem Verkauf aber ein schwebender Prozess entgegen.

Halle (Saale)/MZ - Das Reileck nördlich der Innenstadt ist ein pulsierender urbaner Knotenpunkt Halles. Hier kann man in hippen Läden speisen, die Anbindung ist gut, der Wohnraum begehrt. In einem Wort: Toplage. Doch wenn man sich eine Sekunde lang den Glanz der großstädtischen Geschäftigkeit aus den Augen reibt, fallen einem unpassende Orte auf – wie Zahnlücken in einem sonst perfekten Lächeln.