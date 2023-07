Das rät DLRG den Saaleschwimmern zum Wettkampf am Samstag in Halle

Und rein ins Wasser: Das Internationale Saaleschwimmen in Halle zieht vor allem Aktive aus ganz Deutschland an.

Halle (Saale)/MZ - Die Organisatoren rechnen am Samstag mit bis zu 300 Teilnehmern, wenn in Halle das 17. Saaleschwimmen um den Eichendorff-Pokal und ein Teamwettkampf anstehen, bei dem es den Pokal der Saalesparkasse zu gewinnen gibt. Für die Hauptrennen ist die Strecke zwei Kilometer lang. Geschwommen wird vom Gut Gimritz mit der Strömung bis an die Klausberge. „Das hört sich leichter an, als es ist“, sagt Holger Friedrich, Chef der DLRG in Halle. Sein Team sichert das Saaleschwimmen ab.