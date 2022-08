Freitagnachmittag startet das größte Volksfest der Stadt. Zur Unbekannten beim Ablauf des Laternenfestes in Halle wird das Wetter. Was Gäste jetzt wissen müssen.

Im Laufe des Tages können sich auch in Halle kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial ausbilden.

Halle (Saale)/MZ - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig schließt am Freitag auch für Halle kräftige Gewitter nicht aus. „Eine genaue Vorhersage, wen es wie trifft, ist aber nicht möglich“, sagte Meteorologe Sebastian Balders am Freitag der MZ mit Blick auf das Laternenfest.